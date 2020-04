Blijf weg van de kust! Politie haalt 120 wagens van E40 in Jabbeke: 16 pv’s uitgeschreven, boodschap voor de rest goed opgevolgd Redactie

04 april 2020

06u00 432 Oostende De boodschap om weg te blijven van de kust lijkt voorlopig overal vrij goed opgevolgd te worden. De hele paasvakantie zullen er extra controles zijn op de weg, in de treinstations en aan supermarkten. Ter hoogte van de drukke verkeersknoop in Jabbeke heeft de wegpolitie zaterdag zelfs De boodschap om weg te blijven van de kust lijkt voorlopig overal vrij goed opgevolgd te worden. De hele paasvakantie zullen er extra controles zijn op de weg, in de treinstations en aan supermarkten. Ter hoogte van de drukke verkeersknoop in Jabbeke heeft de wegpolitie zaterdag zelfs mensen uit het verkeer gehaald , ter controle. Hardleerse tweedeverblijvers riskeren een boete van 250 euro. Intussen is de eerste balans keihard: 750 miljoen euro zal deze crisis de toeristische sector kosten. En in Blankenberge en enkele andere kustgemeenten duikt een nieuw fenomeen op: tweedeverblijvers die hun domicilie willen aanpassen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De wegpolitie houdt zaterdag in Jabbeke grote controles. Rond 13 uur waren naar schatting al zo’n 120 wagens gecontroleerd. De agenten stelden 16 processen-verbaal op tegen mensen die zonder reden op weg waren naar de kust of andere plaatsen. “Verschillende mensen zaten in eenzelfde wagen en kregen dus allemaal een pv mee naar huis”, verduidelijkt Didier Vandecasteele, directeur operaties bij de federale politie. “We moeten zeggen dat de preventiecampagnes voorlopig succes lijken te hebben. Er is weinig verkeer richting kust en de mensen lijken de maatregelen goed op te volgen.”

De paasvakantie valt voor de toeristische actoren aan de kust intussen in het water en dat is nog een understatement van jewelste. Dagjestoerisme is uit den boze, tweedeverblijvers moeten hun stulpje aan zee even laten voor wat het is. Westtoer, het West-Vlaamse toerismebedrijf, schat het totale omzetverlies in de provincie dit voorjaar op 750 miljoen euro. De bestedingen van de toeristen aan de kust in de paasvakantie worden normaal geschat op ongeveer 175 miljoen euro.

Voor de periode midden maart tot midden juni bedraagt de normale toeristische omzet aan de kust ongeveer 540 miljoen euro. De hoge bedragen zijn niet verwonderlijk. Vorig jaar lokte de paasvakantie - en het goeie weer - vlot 1,2 miljoen dagtoeristen naar zee.

In 2019 stond de paasvakantie in voor ongeveer 8 procent van alle dagtoeristen op jaarbasis.

Het paasweekend zelf was in 2019 goed voor 300.000 dagjesmensen. Opvallend: in 2019 stond de paasvakantie in voor ongeveer 8 procent van alle dagtoeristen op jaarbasis. Ook voor het verblijfstoerisme aan de Kust is de paasvakantie een belangrijke periode, zo laat Westtoer weten. Ongeveer 7 procent van alle vakantiegangers in commercieel logies komen tijdens deze twee weken op vakantie naar de Kust.

“We kunnen op dit ogenblik niet inschatten welke evenementen deze zomer en later dit jaar zullen doorgaan of niet”, zegt gedeputeerde en voorzitter Westtoer Sabien Lahaye-Battheu, die ook meegeeft de coronamaatregelen te ondersteunen. “Na de paasvakantie wordt de toestand geëvalueerd. Het bestrijden van het virus is de grootste prioriteit, ook in het belang van het toerisme op (middel)lange termijn.”

“De huidige maatregelen betekenen een groot economisch verlies voor de toeristische sector.”, gaat Battheu verder. “We zijn gestart met de voorbereiding van een heropstart van het toerisme. Van zodra de situatie zich normaliseert, willen we snel schakelen met toeristische communicatie. We denken hierbij vooral aan de zomer en het najaar. Bij dit alles zullen we sterk rekening houden met de afbouw van de huidige quarantainemaatregelen”.