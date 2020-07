Blauwe zone breidt uit in Raversijde om parkeerdruk luchthaven aan te pakken Leen Belpaeme

01 juli 2020

07u27 1 Oostende Op 1 mei 2019 werd in een aantal straten van Raversijde een ‘blauwe zone’ ingevoerd. De bedoeling van deze maatregel is om de parkeerdruk rond de luchthaven aan te pakken. Na een uitgebreide evaluatie en in samenspraak met de bewoners wordt de zone nog verder uitgebreid. De definitieve inrichting geldt vanaf 1 juli.

Door de nabijheid van de luchthaven, parkeren tal van vliegtuigreizigers in de straten van Raversijde. Omdat de parkeerdruk in bepaalde straten erg hoog werd, ondernam Stad Oostende stappen om te zoeken naar een gepaste oplossing. In 2019 werd voor het eerst een blauwe zone ingevoerd in het oostelijke deel van Raversijde en werden er ook verschillende bewonersvergaderingen georganiseerd. Vanaf 1 juli wordt de blauwe zone verder uitgebreid en definitief ingericht. De blauwe zone wordt aangeduid met zoneborden. In deze zone is parkeren toegelaten met de parkeerschijf van 9 tot 20 uur. Er kan maximaal 8 uur aan één stuk geparkeerd worden. Het gebruik van de parkeerschijf is voorgeschreven op alle dagen. De beperkte parkeertijd geldt niet voor personen die in het bezit zijn van een bewonerskaart. De bewoners kunnen hun gratis bewonerskaart aanvragen bij parkeerbedrijf Streeteo.

De blauwe zone is van toepassing op de volgende straten:

1. Nieuwpoortsesteenweg tussen Westlaan en Dorpsstraat

2. Westlaan

3. Middenlaan

4. Zeelaan

5. Luchthavenstraat

6. Emiel De Smitlaan

7. Zeedijk tussen Westlaan en Zandstraat

8. Duinenstraat tussen Westlaan en Zandstraat

9. Transvaalstraat

10. Dorpsstraat

11. Schoolstraat

12. Zakstraat

14. Wulklaan

15. Strandschelplaan

16. Mijterlaan

18. Pareloesterlaan

19. Marie-Joséstraat

20. Zandstraat