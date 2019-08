Blauwalgen in Koninginnevijver: vissen en varen

4 weken verboden Leen Belpaeme

22 augustus 2019

19u35 0 Oostende Er werden blauwalgen vastgesteld in de Koninginnevijver in het Maria-Hendrikapark. Daarom is het voor minstens vier weken verboden om er te vissen, te baden en te varen.

“Blauwalgen komen voornamelijk voor bij warmer weer op stilstaande wateren. De voorbije weken heeft het relatief weinig geregend. Dat zorgt voor een ideale voedingsbodem voor dit soort algen die mens én dier ernstig ziek kunnen maken”, zegt schepen Björn Anseeuw. Blauwalgen scheiden gifstoffen af in het water. “Die gifstoffen zijn schadelijk. Contact via de mond of via de huid kan zorgen voor onder meer misselijkheid en irritatie van de ogen, oren en huid”, zegt de schepen nog. Het verbod op baden, vissen en varen wordt ter plaatse aangeduid met verschillende borden rond de Koninginnevijver en geldt voor minstens vier weken. Begin juli werden ook in het Spiegelmeer van hetzelfde Maria-Hendrikapark al blauwalgen vastgesteld. Het verbod geldt ook daar nog steeds. “We volgen de situatie nauwgezet op in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Op basis van nieuwe testresultaten zullen we de komende dagen en weken dan beslissen of het verbod kan worden opgeheven of moet worden verlengd.”