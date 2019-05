Björn Anseeuw gaat naar de Kamer. “We hebben standgehouden in West-Vlaanderen met jonge lijsttrekkers” Leen Belpaeme

26 mei 2019

21u50 0 Oostende Schepen Björn Anseeuw (N-VA) zetelt nu in het Vlaams Parlement en is bijna zeker van een zetel in de kamer. Hij wil nog niet reageren op zijn persoonlijk resultaat omdat de stemmen nog niet overal binnen zijn. Hij vindt dat er een antwoord moet komen op het signaal van de kiezer die duidelijk voor het Vlaams Belang heeft gekozen.

“Vlaams Belang doet het zeer goed in West-Vlaanderen. De kiezer heeft gekozen voor een rechts beleid. We zullen moeten bekijken hoe we daar een antwoord op zullen bieden. Ik wil daarmee zeggen dat je trouw moet blijven aan jezelf, maar we mogen ons ook niet opsluiten in ons eigen gelijk. De kiezer in West-Vlaanderen wil net als in de rest van Vlaanderen een duidelijk rechts beleid”, zegt Anseeuw. Hij had een daling verwacht in West-Vlaanderen. “In de kop van de twee lijsten hebben we gekozen voor vernieuwing en verjonging. Het is dan ook positief dat we nog altijd de grootste partij blijven op federaal niveau. We zijn niet van de kaart geveegd. We hebben nog altijd een degelijke score.” Hij beleefde overigens een rustige zondag met de andere kandidaten Roeselare en komt zondagavond nog samen met zijn achterban in Oostende.