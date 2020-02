Bistroom De Baron schenkt Proper Strand Lopers mooie cheque Timmy Van Assche

08 februari 2020

17u43 5 Oostende Het bekende eetadresje De Baron, in de Dorpsstraat nabij het Duinenkerkje, steunt de Proper Strand Lopers. Dankzij de verkoop van herbruikbare ‘doggy bags’, werd precies 302,70 euro ingezameld voor de zwerfvuiljagers.

Wie in ‘bistroom’ De Baron zijn of haar bord niet op kan, mag de restjes altijd meenemen naar huis. De horecazaak rekent 1 euro aan voor een zogenaamde ‘doggy bag’, een herbruikbaar, recycleerbaar en duurzaam doosje waarin de etensresten maar naar huis worden gegeven. “Op een enkele avond worden toch zo’n tiental doosjes meegegeven”, zeggen chef Mick Luyckx en medezaakvoerder Kevin Muys. “De doosjes aankopen, kost ons ongeveer 70 eurocent. Het verschil met de verkoopprijs, 30 eurocent dus, hebben we gedurende een tijd voorbehouden voor de Proper Strand Lopers. We zijn zelf Oostendenaars en vinden hun project van zeer grote waarde voor zowel inwoners als toeristen. Ze verdienen alle steun.”