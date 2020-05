Biowinkel Mordan krijgt inbreker over de vloer op 1 mei: “Dat ik aanwezig was in de zaak, is een geluk bij een ongeluk” Bart Boterman

04 mei 2020

11u03 4 Oostende Een inbreker heeft op vrijdag 1 mei toegeslagen in biowinkel Mordan in de Christinastraat in Oostende. De zaak was gesloten wegens Dag van de Arbeid, maar zaakvoerder Hans Cooman (53) was achteraan in zijn bureau bezig met papierwerk. Intussen plaatste hij een bewakingsbeeld online in de hoop dat de dader wordt herkend.

Het was rond 13.10 uur toen de inbreker zijn kans rook, allicht in de veronderstelling dat er niemand aanwezig was in de Mordan. “Ik hoorde voetstappen en dacht dat het om een leverancier ging. Sommige leveranciers hebben immers een sleutel. ‘Ik zit hier’, riep ik. Maar er volgde geen antwoord en dat vond ik eigenaardig. Ik ging kijken en zag nog een schim om de hoek lopen. Ik heb onmiddellijk de politie gebeld”, vertelt Hans. Die was snel ter plaatse met twee patrouilles. “De politie heeft het hele gebouw uitgekamd en kwam tot de conclusie dat de dader gevlucht was. Het slot van de toegangsdeur bleek geforceerd en de klink afgebroken. Zo is de inbreker dus binnen geraakt”, gaat zaakvoerder Hans Cooman verder.

Geluk bij ongeluk

Op bewakingsbeelden was te zien hoe de inbreker vervolgens naar de kassa’s liep. Daar zat echter geen geld in. “Toen hij werd betrapt, allicht op weg naar mijn bureau, sloeg hij met lege handen op de vlucht. Dat ik toevallig aanwezig was om papierwerk te doen, is een geluk bij een ongeluk. Zo is er verder geen ravage aangericht en is er geen buit. Toch was ik er even niet goed van. Verschillende scenario’s spookten al door mijn hoofd. Wat als ik oog in oog stond met de man en het tot een confrontatie was gekomen? Hoe moest ik mij verdedigen? Ik mag er niet aan denken”, aldus Hans, al twintig jaar zaakvoerder.

Bewakingsbeelden

Intussen heeft de bewakingsfirma enkele screenshots kunnen nemen uit de bewakingsvideo’s. Hans maakt ze over aan de politie. Intussen heeft hij ze ook op sociale media geplaatst in de hoop dat iemand de dader herkent. In principe is het delen van beelden waarop inbrekers staan verboden, al moet de inbreker dan zelf klacht indienen.