Bijna doodgeslagen voor vermeende diefstal van gsm: agressievelingen krijgen tot 5 jaar cel Siebe De Voogt

19 maart 2020

14u44 6 Oostende Twee vechtersbazen uit Gistel en Oostende hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 5 jaar gekregen voor een bijzonder zware vechtpartij 3 jaar geleden in Oostende. Ze verdachten het slachtoffer ervan een gsm te hebben gestolen en sloegen hem op brutale wijze in elkaar. De man zweefde een tijdlang tussen leven en dood.

De feiten speelden zich in de nacht van 18 op 19 maart 2017 af in de woning van J.D. (45). De man woonde destijds in Oostende, maar verhuisde intussen naar Gistel. Samen met verschillende vrienden had hij die dag de bekerfinale van KV Oostende gevolgd. Ook Oostendenaar P.C. (61) en het slachtoffer waren daarbij aanwezig. Er vloeide flink wat alcohol en dat zorgde kort voor middernacht voor problemen. “Plots ontstond een discussie over een verdwenen gsm”, stelt de advocaat van het slachtoffer. “De twee beklaagden betichtten mijn cliënt van diefstal. Hij werd plots over de tafel gegooid en geslagen en geschopt. De aanval tartte werkelijk elke verbeelding.”

Levensgevaar

Volgens het parket sloeg P.C. een portofles kapot op het hoofd van de man. De zestiger zou hem ook met z’n hoofd tegen een meubel geslagen hebben. J.D. plantte vervolgens zijn voet in de hals van het slachtoffer. “Telkens de man weer bij z’n positieven leek te komen, werd hij opnieuw tegen de grond gemept”, aldus de procureur. “J.D. stal vervolgens nog eens z’n rugzak, gsm en portefeuille. Rond 4 uur probeerde hij zelfs geld af te halen met de bankkaarten van de vriendin van het slachtoffer.” Het gezelschap dumpte de man op straat, waar hij kort nadien hevig bloedend werd aangetroffen door een politiepatrouille. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij brak z’n neus, sleutelbeen en verschillende ribben en liep een gescheurde lever en een hersenbloeding op. Zijn galblaas moest uiteindelijk operatief verwijderd worden.

De rechter kende het slachtoffer donderdagmorgen voorlopig 2.500 euro schadevergoeding toe en stelde een deskundige aan om zijn precieze schade te begroten. J.D. sleept al een bijzonder zwaar strafblad met zich mee en kreeg daarom een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar. Zijn kompaan P.C. werd veroordeeld tot 37 maanden cel. Beiden drongen tevergeefs aan op een voorwaardelijke straf.