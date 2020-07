Bij grote drukte geen fietsers en gocarts toegelaten op Zeedijk tussen Kursaal en Thermae Palace Timmy Van Assche

14 juli 2020

11u24 0 Oostende Om iedereen veilig op de Oostendse zeedijk te laten wandelen, zullen fietsen en gocarts op de allerdrukste momenten niet toegelaten worden op een beperkte zone van de dijk. Deze regel geldt specifiek voor de zeedijk - officieel de Albert I-promenade - tussen het Kursaal en hotel Thermae Palace.

Langs de dijk flaneren is zowat favoriete bezigheid van heel wat Oostendenaars en bezoekers. Normaal zijn naast wandelaars ook fietsers, steps en gocarts welkom op de dijk. “Om het voor iedereen veilig en coronaproof te houden, is er deze zomer een flexibel mobiliteitsplan van kracht”, laten burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA) weten. “Binnen dit plan wordt onder meer rekening gehouden met de drukte op de zeedijk. Op het stuk tussen het Kursaal en de Thermen, is de zeedijk hier en daar wat smaller. Bij grote drukte zullen fietsers, gocarts en andere kustrijwielen daar tijdelijk niet toegelaten worden.”

Ledschermen

Het tijdelijke verbod zal steeds aangegeven worden, onder andere via grote ledschermen op de dijk. Leden van het zomerteam zullen in de bewuste zone van de Albert I-promenade ook helpen om iedereen van de tijdelijke verkeersregel op de hoogte te brengen. “De verhuurders van gocarts op de dijk worden telkens telefonisch verwittigd van zodra het tijdelijke verbod in werking treedt en ook wanneer het wordt opgeheven”, aldus nog Tommelein en Anseeuw. “De bedoeling van deze maatregel is om de voetgangers ook op drukke dagen vlot te kunnen laten wandelen over de dijk.”