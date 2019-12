Bibliotheek stelt gratis piano ter beschikking in de muziekafdeling Leen Belpaeme

11 december 2019

08u55 3 Oostende Vanaf nu kun je piano spelen in de bib. In de muziekafdeling staat een gloednieuwe digitale piano. Iedere bibliotheekbezoeker mag er een uurtje per dag op spelen. Als er niemand aan het wachten is, mag je ook langer spelen.

“De bibliotheek beschikt reeds over een mooi aanbod aan partituren voor verschillende muziekinstrumenten. Met deze digitale piano wil de bibliotheek aan mensen die thuis geen piano hebben de kans geven om dit prachtige instrument te bespelen”, aldus schepen Bart Plasschaert. De piano is gratis toegankelijk voor iedereen die lid is van de bib. “Er is ook een hoofdtelefoon ter beschikking zodat jij alleen jezelf hoort spelen”, vult hoofdbibliothecaris Martine Vandermaes aan.

Voor de kenners gaat het om een digitale Yamaha Clavinova, die het geluid van een normale akoestische vleugelpiano imiteert. Daarnaast heeft de piano nog 36 verschillende klanken en kan je via bluetooth verbinding maken met je tablet of smartphone.