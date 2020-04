Bibliotheek start met gratis afhaaldienst Leen Belpaeme

01 april 2020

11u00 0 Oostende De bib van Bredene start vanaf maandag 6 april met een afhaaldienst.

“We willen er zijn voor onze leners tijdens deze moeilijke periode. Uit veiligheidszorgen kunnen we niet alle dienstverlening aanbieden zoals anders. Met deze basisdienstverlening hopen we een beetje tegemoet te komen aan de vraag van onze leners”, laat de bibliotheek weten. Enkel wie al ingeschreven is in de bibliotheek van Bredene kan gebruik maken van deze dienst. Je kan alle materialen aanvragen van boeken, films, games, tijdschriften tot cd’s. “Het blijft de bedoeling om onnodige verplaatsingen te beperken. Hamsteren mag dus: beter 1 keer iets meer reserveren om je uitstappen naar de bib te beperken.”

Hoe werkt het? Maak een keuze in de catalogus tussen alle aanwezige materialen. Reserveer op jouw naam en de bib legt het voor je klaar. De reservatiekosten die je op het scherm ziet verschijnen, zullen we niet verder aanrekenen. Deze dienst is gratis zolang de speciale maatregelingen tegen corona van kracht zijn.

Heb je geen toegang tot het internet? Dan kan je ook bellen naar de bibliotheek op 059/33.91.90. Zodra de gekozen materialen klaarstaan worden de lezers persoonlijk op de hoogte gebracht. Je kan elke werkdag van 9 tot 12 uur om je materialen komen. Er mag maar 1 persoon tegelijk de bib binnen, enkel om een pakket op te halen. Ook van een gezin mag maar 1 persoon de boeken ophalen. Terugbrengen van uitgeleende materialen tijdens de sluitingsperiode hoeft niet.

Meer info via balie.bibliotheek@bredene.be of bel naar de bib op 059/33 91 90.