Bibliotheek Oostende viert twintigste verjaardag met een verwendag en een uitgebreid digitaal leenaanbod Leen Belpaeme

31 augustus 2020

09u35 0 Oostende De Oostendse bibliotheek zit straks 20 jaar in het gebouw aan de Wellingtonstraat. Om dat te vieren is er verwendag op 26 september en een tijdelijke expo die inzoomt op de voorbije 20 jaar.

Met niet minder dan gemiddeld 280.000 bezoekers per jaar en een waaier aan laagdrempelige activiteiten, wist de bibliotheek zich in Vlaanderen blijvend op de kaart te zetten. “De Oostendse bibliotheek is bij uitstek een open huis dat de voorbije jaren haar basisopdrachten ten volle heeft uitgevoerd. Tegelijk werd volop heeft ingezet op de enorme digitale evoluties. Ook in de voorbije moeilijke coronamaanden, stelde de bib alles in het werk om ten dienste te staan van haar leden”, zegt schepen voor Vrije Tijd, Bart Plasschaert (CD&V). Om de 20-jarige verjaardag van de huidige locatie in de verf te zetten, komt kunstenares Illustra’lies in september de ramen van de bib versieren met prachtige tekeningen.

Op zaterdag 26 september staat er een coronaproof verwendag voor de bezoekers van de bibliotheek op de agenda. Diezelfde dag is ook het startschot van de expo ’20 in 20’. In de exporuimte van de bib leer je het verhaal van de voorbije twintig jaar in de Wellingtonstraat kennen: twintig jaar personeel, twintig typische bibobjecten, twintig klassieke leesgroepboeken, twintig markante auteurslezingen, en twintig jaar in cijfers. Zo wordt al snel duidelijk dat de bibliotheek van vandaag er niet alleen anders uitziet, maar ondertussen ook een ruimere functie vervult dan toen het gebouw voor het eerst in gebruik werd genomen. Twee acteurs van het collectief ‘Productions en zonen’ zorgen die dag voor een vrolijke noot met ludiek locatietheater. Wie op zaterdag 26/09 langskomt krijgt bovendien een leuk gadget en ook een bon goed voor één gratis reservatie.

Digitale boeken ontlenen van thuis uit

Naast een papieren collectie gaat de bibliotheek van Oostende ook prat op een digitaal leenaanbod. In de loop van september wordt de Engelstalige cloudLibrary uitgebreid met een Nederlandstalig assortiment fictie én non-fictie. De cloudLibrary is een digitaal platform waarmee leden van de bib van thuis uit e-boeken kunnen ontlenen voor op de e-reader. Het systeem krijgt binnenkort ook een nieuw en gebruiksvriendelijke app.