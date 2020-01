Bibliotheek Oostende lanceert nieuwe Reading Challenge Leen Belpaeme

11 januari 2020

10u53 0 Oostende Vorig jaar lanceerde de bib van Oostende voor de eerste keer een ‘Reading Challenge’. Lezers werden uitgedaagd om elke maand een ander soort boek te lezen. Daarnaast werd ook een Facebookgroep opgericht waarin de deelnemers hun leeservaringen konden delen. Intussen telt de groep al honderd enthousiaste leden.

“Omwille van het grote succes herhalen we de ‘challenge’, met twaalf nieuwe prikkelende thema’s. Met dit initiatief wil de bibliotheek de Oostendenaar warm maken om te lezen, maar ook lezers bij elkaar brengen. Verder is het dit jaar ook de bedoeling om de deelnemers van de ‘Reading Challenge’ eens bijeen te brengen”, zegt bevoegd schepen Bart Plasschaert. Wat houdt het precies in? De bib heeft een lijstje gemaakt met twaalf thema’s, voor elke maand één. Zo houd je je niet enkel aan je voornemen om meer boeken te lezen, je leest ook nog eens over voor jou minder bekende thema’s.

Doe je mee? Ontdek de twaalf uitdagingen op de website van de bib en deel je tips en leeservaringen op onze Facebookgroep ‘Reading Challenge 2020’. Alle info via oostende.bibliotheek.be/reading-challenge-2020