Bibliotheek Oostende gaat open op 2 juni, filialen al op 27 mei: hou rekening met volgende coronaregels Leen Belpaeme

23 mei 2020

16u18 0 Oostende De Oostendse bibliotheek heet op 2 juni opnieuw bezoekers welkom. Er zullen een beperkte dienstverlening en enkele veiligheidsmaatregelen zijn. De wijkfilialen openen al op 27 mei, maar alleen op afspraak.

Bezoekers zullen vanaf 2 juni opnieuw materialen kunnen inleveren en/of zelf boeken uitkiezen. De bibliotheek zal nog niet toegankelijk zijn als ontmoetingsplaats. Krantenlezers, studenten en computergebruikers kunnen er voorlopig ook nog niet terecht. “Tijdens de lockdownperiode zat de bibliotheek niet stil. Als een van de eerste bibliotheken in Vlaanderen startten we een afhaaldienst ‘Collect en Go’ op die een groots succes kende. 1.800 mensen leenden zo’n 45.000 boeken, dvd’s en cd’s uit”, zegt schepen Bart Plasschaert (CD&V). “Het wordt even wennen voor de bezoekers en het personeel, maar we zijn blij dat we onze deuren, weliswaar heel voorzichtig, opnieuw kunnen openen met een beperkte dienstverlening”, zegt de schepen.

Mondmasker verplicht

Er geldt een aantal duidelijke regels. Zo zullen maar 25 bezoekers tegelijkertijd toegelaten worden. Elke bezoeker moet gebruik maken van een uitleenmandje. De duur van het bibliotheekbezoek wordt zo kort mogelijk gehouden. Bezoekers moeten strikt de aangegeven route volgen. Mondmasker en handhygiëne zijn verplicht. Een afhaalpakket aanvragen, kan in de tussentijd nog, maar alleen tot dinsdag 26 mei.

Wijkfilialen

De vier bibliotheekfilialen openen vanaf woensdag 27 mei, maar enkel op afspraak. Van 27 tot en met 29 mei kan je er dagelijks terecht, maar uitsluitend op afspraak. Er zijn in die week uitgebreide openingstijden: van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur. Een afspraak maken, gebeurt telefonisch via 059/29.51.51, van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur. Iedere bezoeker komt alleen naar de afspraak en krijgt 15 minuten toegang. Minderjarigen mogen begeleid worden. Kom zeker stipt op tijd en bel aan, waarna een medewerker de bezoeker ontvangt. Mondmasker en handhygiëne zijn verplicht, respecteer ook de social distancing.

Vanaf 2 juni zijn de filialen opnieuw toegankelijk tijdens de normale openingstijden, maar nog steeds na telefonische afspraak.