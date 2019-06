Bezoekers proeven massaal van Noordzeevis tijdens A l’Ostendaise Leen Belpaeme

22 juni 2019

22u34

Lekkernijen uit de Noordzee, van een traditionele vissoep of tomaat crevettes over een pizza di mare tot een Ostensche flappe, je vindt het dit weekend allemaal op één plein verzameld tijdens A l’ Ostendaise. Vanaf de opening om 11 uur tot ’s avonds zaten de tafels op het Zeeheldenplein zaterdag al afgeladen vol. Het mooie weer bleek dan ook het beste ingrediënt voor de zevende editie van het culinaire evenement.

Het concept is ondertussen alom gekend en ook al gekopieerd in andere steden en gemeenten. 28 lokale restaurants verzamelen op het Zeeheldenplein en presenteren er elk een eigen gerecht. Centraal staat de Noordzeevis. Een bakker en chocolatier zorgen dan weer voor de heerlijke desserts. Nieuw dit jaar waren de verse producten van de vistrap die ook te koop waren op het evenement. De eerste dag was alvast een groot succes. “We hebben nog geen cijfers, maar vanaf de opening was er continu een massa volk”, zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende. “Dit kan wel eens de beste editie sinds de start worden.” Tijdens de vorige jaren was de regen al eens een spelbreker en vorig jaar lokte het WK voetbal bezoekers weg. Enig nadeel was dat de elektriciteit rond 19 uur uitviel in de standjes en het duurde wel even vooraleer het probleem opgelost werd waardoor bezoekers langer moesten wachten om te kunnen proeven.

Naast proeven kunnen bezoekers ook verschillende kookdemo’s en workshops bijwonen. Op zaterdag kwamen Seaweedchef Donald Deschagt en Raf De Paepe al langs. Zondag is er voor het eerst een kookworkshop voor kinderen en komt ook Sandra Bekkari langs. Wie zaterdag de demo gemist heeft van Donald Deschagt krijgt een herkansing om 17.30 uur.