Bezoekers Open monumentendag op ontdekking langs de zeedijk, te voet én in de lucht Leen Belpaeme

08 september 2019

19u11 0 Oostende Ook dit jaar zette de stad Oostende op Open Monumentendag een historische as in de kijker. Dit jaar was de zeedijk aan beurt. Bedoeling was om bezoekers ook een kans te geven om de zeedijk te bekijken vanuit zee, maar alle bootvaarten werden geannuleerd door de sterke wind.

800 mensen hadden een plaatsje gereserveerd om op zee te gaan en van daaruit de kust van Oostende te verkennen. Door de zware zee besliste de kapitein echter dat het beter was om niet uit te varen. De activiteiten gingen wel door en konden op aardig wat interesse rekenen van het grote publiek. “Door deze manier van werken merken we dat we een breed publiek bereiken met ook jongeren en gezinnen. Inhoudelijk kunnen we ook iets vertellen. Dit is de toekomst om mensen warm te maken voor erfgoed”, vindt schepen Bart Plasschaert (CD&V) Er waren heel wat wandelingen en lezingen over onder meer het stijgende zeeniveau, maar ook over de cultuuringrepen in het kustlandschap. Hoe verhielden deze menselijke ingrepen in het landschap zich tegenover de natuurkrachten in de kustvlakte? Met een sky-bike konden bezoekers 60 meter de lucht in op een fiets om de zeedijk en de omgeving vanuit de lucht te bekijken.