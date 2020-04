Bezoek Voka Open Bedrijvendag nu al virtueel: “We willen de mensen een voorsmaakje bieden” Leen Belpaeme

30 april 2020

15u12 0 Oostende Op 15 september wilde Voka Open Bedrijvendag een virtueel alternatief lanceren naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het initiatief. Door de coronacrisis werd de website nu al vervroegd gelanceerd, waardoor je vanuit je kot een rondleiding kan volgen langs onder meer het Zandsculpturenfestival in Oostende.

Voor de 30ste verjaardag van Voka Open Bedrijvendag werd het thema digitale transformatie gekozen. Om de daad meteen bij het woord te voegen, wilde de organisatie dit jaar uitpakken met ‘Voka Open Bedrijvendag Virtueel’. Dit in samenwerking met het Gentse virtual realitybedrijf Poppr. Op deze gloednieuwe website kan je Belgische bedrijven 24 op 7, vanuit je luie zetel, bezoeken via virtuele rondleidingen. De lancering van de website was voorzien voor 15 september, een drietal weken voor het grootschalig evenement van start zal gaan. Gezien de coronacrisis iedereen momenteel verplicht om zoveel mogelijk thuis te blijven, wilde Voka Open Bedrijvendag al vroeger dan gepland een tipje van de sluier lichten voor het publiek.

Een voorsmaakje voor oktober

De insteek van Voka Open Bedrijvendag Virtueel is tweeledig, vertelt Cynthia Coulier, directeur van Voka Open Bedrijvendag. “Enerzijds zijn er heel wat bedrijven die graag zouden deelnemen aan ons evenement, maar voor wie dat praktisch niet haalbaar is. Dit kan verschillende veiligheids- of planningsredenen hebben. Denk maar aan voedingsbedrijven waar de strengere regelgeving een grote toestroom aan bezoekers niet meer toelaat, seizoensbedrijven, of -evenementen die begin oktober niets te tonen hebben zoals een zandsculpturenfestival. Deze bedrijven kunnen dankzij de virtuele rondleidingen toch aan onze honderdduizenden bezoekers tonen wat ze in hun mars hebben.”

“Daarnaast wilden we het eendagsevenement ook opentrekken het ganse jaar door. En dit zo toegankelijk mogelijk via een website die je vanop elk apparaat kan bezoeken.” De organisatie heeft de lancering nu versneld door de coronacrisis. “Gezien de regering vraagt om zoveel mogelijk ‘in uw kot te blijven’, is het belangrijk voldoende omhanden te hebben. Daarom hebben we dit traject gevoelig versneld om zo de mensen thuis alvast een voorsmaakje te bieden van wat er in oktober te gebeuren staat”, besluit Cynthia Coulier.

Neem zelf een kijkje via deze link.