Bewonersvergadering rond concert Rammstein verloopt opvallend gemoedelijk Leen Belpaeme

18 september 2019

09u17 0 Oostende Het is nog negen maanden vooraleer Rammstein neerstrijkt op de nieuwe evenementenweide in park Nieuwe Koers, maar toch riep het stadsbestuur de bewoners al eens bijeen om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Een goede zet zo bleek. Zo’n 120 bewoners waren op de afspraak, maar die verliep in een opvallend gemoedelijke sfeer. Het meeste reactie kwam er op de vraag of er geen vrijkaarten waren voor bewoners of de ultieme poging, “Hebben jullie geen vrijwilligers nodig?”

Het concert van Rammstein was in 15 minuten volledig uitverkocht. 45.700 tickets gingen de deur uit. Rammstein is dan ook één van de populairste bands van het moment. De komst naar Oostende was meteen groot nieuws en voor de bewoners betekende het meteen ook het eerste grote concert in hun achtertuin, de evenementenweide langs de Duinkerksesteenweg. Terwijl de aanleg van die weide nog heel wat stof deed opwaaien, was de sfeer op de informatievergadering over het concert van Rammstein opvallend rustig. De omwonenden zaten met enkele pertinente vragen, maar niemand in de zaal die zich boos maakte. Organisator Greenhouse Talent en burgemeester Bart Tommelein deed dan ook zijn uiterste best om nu al duidelijkheid te geven. “We moeten er geen doekjes om winden op 10 juni zal er geluidsoverlast zijn. Daar kunnen we niet omheen, het is niet Laura Lynn die komt optreden. Het gaat weliswaar maar om één middag in een gans jaar.” Bij de vraag of er geen gratis tickets konden uitgedeeld worden aan de buren ter compensatie voor de overlast, was het antwoord ook heel duidelijk. “Als ik dat voor jullie doe, moet ik de mensen ook compenseren voor de Paulusfeesten of moeten de mensen op de zeedijk iets krijgen voor het vuurwerk en de beachbars op het strand.” Het antwoord van de burgemeester werd opmerkelijk genoeg op applaus onthaald. Een andere inwoonster vond het jammer dat ze zelf geen tickets konden bemachtigen. Waarom dan geen tickets aan de kant leggen voor de buurt? “Ook dat is moeilijk, want waar trek je dan de grens?” Er kwam nog een laatste poging vanuit het publiek. “Hebben jullie geen vrijwilligers nodig?” Het publiek moest er hartelijk om lachen. Volgens Joeri Proot, zakelijk leider van Greenhouse Talent bestaat die mogelijkheid, maar dat moet nog verder bekeken worden.

De organisator gaf heel wat toelichting over het afvalbeleid, de mobiliteit en de bezoekers. “We hebben gemerkt op het concert van Rammstein dat we al in Brussel organiseerden dat het een heel rustig publiek is. In de cijfers konden we voor Oostende zien dat 2500 mensen uit Oostende zelf komen, 36 procent uit West-Vlaanderen en 14 procent komt uit het buitenland”, zegt Joeri Proot. De organisator zal vanaf 1 juni starten met de opbouw van het festivalterrein, maar dat zou weinig hinder meebrengen voor de buurt. “Alle werken zullen gebeuren via de Duinkerkseweg. Ook de toegang op de dag zelf verloopt allemaal via de grote invalsweg. De festivalgangers worden op verschillende manieren naar het terrein gebracht. Vermits heel wat mensen uit de nabije omgeving komen vermoeden we dat veel mensen met de fiets zullen komen, we zullen ook het openbaar vervoer promoten en leggen shuttlebussen in naar het station van Oostende. Bij het vorige concert van Rammstein hebben we voor het eerst zelf bussen ingelegd. In totaal reden er 100 bussen vanuit 48 opstapplaatsen naar Brussel. Dat was een gigantisch succes en dat willen we ook herhalen. We kunnen echter niet vermijden dat de mensen ook met de wagen komen. Daarvoor zullen we terreinen gebruiken in de wijde omgeving om auto’s naartoe te leiden. Van daaruit zullen opnieuw shuttlebussen rijden naar de Duinkerkseweg.”

Het terrein zal de dag zelf om 16 uur open gaan. Om 19 uur is er een voorprogramma en om 20.15 uur start Rammstein. Om 22.45 uur is het concert gedaan. Tegen 24 uur zou het terrein leeg moeten zijn. Er worden 600 mensen ingezet voor de veiligheid om alles in goede banen te leiden.