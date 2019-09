Bewonerskaarten worden vergoed nadat bleek dat de parkeermeters al een tijdje uitgeschakeld zijn. Ook sms-parkeren wordt terugbetaald Leen Belpaeme

25 september 2019

10u00 2 Oostende In april 2018 werden heel wat parkeermeters langs de Nieuwpoortsesteenweg uitgeschakeld. Dit gebeurde stiekem. Hierdoor kochten nietsvermoedende bewoners alsnog een bewonerskaart. Andere automobilisten bleven er per sms betalen om er te parkeren. Schepen Björn Anseeuw stuitte op de situatie toen hij schepen werd en beloofde om alle bewoners te vergoeden.

Die vergoeding is nu ook rond na een overleg met parkeerbedrijf Indigo. “De inwoners die een bewonerskaart kochten, worden financieel volledig gecompenseerd bij de aankoop van hun nieuwe bewonerskaart begin 2020. De mensen die er tussen april 2018 en vandaag per sms betaalden, krijgen hun geld integraal teruggestort. Hiermee komt een einde aan de ongelijke behandeling tussen de verschillende bewoners en andere automobilisten en worden alle gedupeerden, zoals beloofd, vergoed”, vertelt Anseeuw. De regeling komt er na overleg met Indigo. “Het bedrijf neemt alle kosten op zich, ook al treft hen hier geen schuld. Alles samen gaat het over iets meer dan 6.000 euro.”

Vanaf 1 januari 2020 geldt er wel opnieuw betalend parkeren in deze zone. “Met de opening van het nieuwe zwembad in de tweede helft van 2020 wordt er een hogere parkeerdruk verwacht. Betalend parkeren moet er voor voldoende rotatie zorgen. Aangezien de bewonerskaarten telkens op 1 januari in gaan, worden de meters vanaf dat moment opnieuw ingeschakeld. Zo wordt iedereen gelijk behandeld.”