Bewoners terug van reis: ingebroken en juwelen gestolen Bart Boterman

02 juni 2019

19u09 0 Oostende Bewoners van twee appartementen in de Brigantijnenstraat in Oostende zijn het slachtoffer geworden van een inbraak. Er werden tal van juwelen gestolen.

De inbrekers drongen in de loop van vorige week binnen in de twee appartementen, in de wijk Hazegras. Volgens de politie stelden bewoners in de nacht van vrijdag op zaterdag vast dat er was ingebroken. Ze kwamen net terug van op reis. Ook bij de buren bleek het slot geforceerd. De dieven doorzochten beide appartementen en gingen met een aanzienlijk aantal juwelen aan de haal. De Oostendse politie liet het labo van de federale gerechtelijke politie ter plaatse komen voor een sporenonderzoek.