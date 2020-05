Bewoners flatgebouw geëvacueerd na brand op vierde verdieping Bart Boterman

28 mei 2020

14u58 4 Oostende Aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is donderdag rond 14 uur brand uitgebroken in een slaapkamer op de vierde verdieping van een appartementsgebouw. Een viertal bewoners is geëvacueerd en de drukke straat werd afgesloten. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur snel onder controle.

De bewoonster sloeg alarm toen ze thuis kwam en rook zag in de slaapkamer van haar appartement, op de vierde verdieping van het gebouw aan de Nieuwpoortsesteenweg 24. Alle bewoners moesten het pand zo spoedig mogelijk verlaten. Slechts vier mensen waren aanwezig, aangezien de anderen uit werken waren.

Volgens brandweerluitenant Francis Vermote is een brandhaard aangetroffen in de slaapkamer. Het vuur was min of meer uit zichzelf al gedoofd bij aankomst. De oorzaak van de brand is onbekend en wordt onderzocht. Uiteindelijk viel de brand- en rookschade behoorlijk mee en is het appartement nog bewoonbaar.

Na een uurtje mochten alle bewoners terug naar binnen. De brandweer verluchtte nog na. Tijdens de interventie was de straat afgesloten en moest het verkeer omrijden.