Bewoners betrekken sociaal woonproject De Boeg Timmy Van Assche

21 juni 2019

19u15 0 Oostende In de Golvenstraat 2, parallel met de Elisabethlaan, werden de nieuwe bewoners van sociaal woonproject De Boeg verwelkomd. Er zijn twintig appartementen in ondergebracht. Het project komt van huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard.

Zo'n vijf jaar terug kocht de Oostendse Haard een stuk bouwgrond aan van de stad. Na ongeveer anderhalf jaar bouwen, is het project nu instapklaar. “Wij zijn blij opnieuw een project te hebben gerealiseerd in de wijk Westerkwartier, waar meer dan 95 jaar geleden de eerste huurwoningen van onze maatschappij werden gebouwd”, zegt directeur van de Oostendse Haard Vanessa Vens. “De nood aan sociale woningen blijft helaas groter dan het aanbod. Het project vormt een kwalitatieve aanwinst voor het aanbod van sociaal en betaalbaar wonen op een boogscheut van het stadscentrum. In het Westerkwartier wonen veel van onze huurders in te grote of onaangepaste woonsten. Bijkomend is het grootste deel van de kandidaat-huurders alleenstaanden en senioren en daarop hebben we ingespeeld.”

Levenslang wonen

“Elk appartement is gebouwd volgens het principe levenslang wonen: drempels zijn weggewerkt, er zijn inloopdouches, stopcontacten op de juiste hoogte, open keukens met voldoende draairuimte en een lift die het volledig complex rolstoelbezoekbaar maakt”, meldt Quinten Goekint, voorzitter van de raad van bestuur. De Oostendse Haard realiseerde het project samen met aannemer Vulysteke en architectenbureau Korth Tielens. De totale bouwkost, exclusief de aankoop van de gronden, bedraagt ruim 2,9 miljoen euro exclusief btw.