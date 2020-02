Bewoner wordt wakker en ziet inbreker naast bed Bart Boterman

26 februari 2020

17u14 0 Oostende Een bewoner van een gebouw op de Albert I-promenade in Oostende belde dinsdagnacht de politie nadat hij wakker werd en een inbreker zag naast het bed.

Het incident gebeurde rond 1.30 uur. De inbreker sloeg op de vlucht en was niet meer aan te treffen toen de politie in volle vaart aankwam. Er werd niets gestolen. Na verder onderzoek bleek dat de sleutelkast in de gemeenschappelijke delen van het gebouw open was gebroken. Met de sleutel kon de inbreker makkelijk het appartement binnendringen, waarop de bewoner dus wakker werd met een inbreker naast het bed. De politie van Oostende is een onderzoek gestart.