Bewoner van appartement wordt bij thuiskomst ketting van de hals gerukt Siebe De Voogt

08 februari 2020

19u52 6 Oostende In de Karel Van De Woestijnestraat in Oostende vond vrijdagavond een diefstal met geweld plaats. De bewoner van een appartement werd bij z’n thuiskomst op brutale wijze bestolen van z'n halsketting.

Het slachtoffer was boodschappen gaan doen in een winkel langs de Torhoutsesteenweg. Bij z’n thuiskomst stak plots een jongere zijn voet tussen de deur. Het slachtoffer had hem kort voordien al gespot in de winkel met twee andere jongemannen. De jongere vroeg de flatbewoner met gebaren om vuur en trok plots diens halsketting van z’n nek. Het slachtoffer zag hem nog net weglopen met z'n tweee vrienden. De lokale politie Oostende stelde een proces-verbaal op en is een onderzoek gestart.