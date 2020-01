Bewoner sterft in zware uitslaande brand: vuur wellicht zelf aangestoken Bart Boterman

22 januari 2020

15u00 14 Oostende In de Stenenstraat in Oostende heeft deze namiddag een zware uitslaande brand gewoed in een appartement op de eerste verdieping van een gebouw. De bewoner is daarbij overleden. Wellicht gaat het om opzettelijke brandstichting. “Het parket heeft een branddeskundige aangesteld”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende.

Buurtbewoners belden de hulpdiensten toen ze een zware rookpluim zagen opstijgen van aan de achterkant van het huis. Toen de brandweer aankwam, was de brand al uitslaand aan de achterkant. Het vuur werd geblust langs de achterkant via de buren en langs binnen. “In het appartement werd het levenloze lichaam van de vermoedelijke bewoner aangetroffen”, bevestigt commissaris Kris Allary van de lokale politie van Oostende.

Meerdere brandhaarden

De brandweer vond meerdere brandhaarden in het huis en kon geen concrete oorzaak bepalen. Dat doet het vermoeden over opzettelijke brandstichting rijzen. “Daarom heeft het parket, dat het onderzoek leidt, een branddeskundige aangesteld”, aldus de commissaris Kris Allary. De bewoner zou een psychiatrisch patiënt zijn en werd dinsdag nog maar opgepakt en naar een instelling gebracht. De man liep immers met een mes te zwaaien in zijn straat. Maar uit de instelling zou hij weggelopen zijn. Er is een sterk vermoeden bij politie en parket dat de man het vuur zelf in gang stak.

Contaminatie-unit

Tijdens de interventie en het onderzoek was de Stenenstraat urenlang afgesloten. De brandweer van Oostende, Middelkerke en Gistel blusten nog lang na opdat de brand niet opnieuw zou opflakkeren. Er werd ook een contaminatie-unit bijgehaald, waar de brandweerlieden hun met rook doordrenkte kledij uit moesten doen na de bluswerken. Dat is een standaardprocedure bij een zware binnenbrand.

Opvang

De twee andere bewoners van de tweede verdieping en het gelijkvloers waren afwezig en kunnen voorlopig niet naar binnen. Ook hun appartementen zijn getroffen door rook- en waterschade. “Samen met de sociale diensten wordt bekeken of de bewoners opvang nodig hebben of al dan niet bij familie terecht kunnen”, reageert schepen Kurt Claeys (Open Vld), die optrad als waarnemend burgemeester.