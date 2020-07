Bewoner (77) van flatgebouw overleden door hevige brand, medebewoners mogen terug naar binnen na evacuatie Bart Boterman

29 juli 2020

15u15 38 Oostende In een appartementsblok in de Guldensporenlaan in Oostende is woensdag rond 13.30 uur een zware brand uitgebroken. Een bewoner (77) is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht maar daar aan de gevolgen van de hevige rookintoxicatie overleden. Een vijftigtal bewoners werden geëvacueerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De brandweer werd verwittigd door andere bewoners van het gebouw toen ze de hevige rookontwikkeling gewaar werden in de gemeenschappelijke delen. Brandweer, politie en ziekenwagens kwamen massaal ter plaatse. Heel wat bewoners waren al op eigen houtje of met behulp van medebewoners naar buiten gekomen. Anderen werden geëvacueerd door brandweer en politie. Het duurde even vooraleer de brandhaard werd gelokaliseerd. Die bleek zich op de derde verdieping te bevinden, in een slaapkamer. Daar werd de bewoner bewusteloos aangetroffen in een dikke rookpluim. De man was vermoedelijk aan het slapen toen de brand uitbrak.

Even hoop, maar toch overleden

Het slachtoffer (77) werd met behulp van de ladderwagen uit zijn appartement bevrijd. De man werd de hele tijd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Even was er hoop dat hij het zou redden, maar de man is echter alsnog overleden aan de gevolgen van de brand, bevestigt de politie. De echtgenote van het slachtoffer niet aanwezig in het appartement en was volgens buren een wandeling gaan maken. De politie trof de vrouw uiteindelijk na enkele uren aan om het slechte nieuws te melden. Slachtofferhulp is ingeschakeld.

Met Lijnbus weggebracht

De medebewoners van het gebouw werden in eerste instantie opgevangen op het tennisterrein aan de overkant van het flatgebouw met zo'n 25 appartementen. De brandweer voorzag een tent voor de oudere bewoners, die last kregen van de hitte. Ze kregen ook water toebedeeld. De geëvacueerde personen werden daarna met behulp van een Lijnbus naar OC De Blomme overgebracht. De brandweer controleerde en ventileerde alle andere appartementen. Alle bewoners mochten uiteindelijk terugkeren naar hun appartementen en werden opnieuw met de Lijnbus overgebracht. Voor sommigen wacht enig poetswerk.

Volgens de eerste vaststellingen zou de oorzaak een kortsluiting zijn, al heeft het parket een branddeskundige aangesteld om daarover zekerheid te krijgen.