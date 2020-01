Betreurde Charlotte Gysel krijgt bos naar zich vernoemd: “Stukje groen moet onschuldige slachtoffers van alcohol en drugs in het verkeer eren” Timmy Van Assche

17 januari 2020

14u14 6 Oostende De betreurde Charlotte Gysel, die vorig jaar het leven liet in een zwaar verkeersongeval, krijgt in Oostende een bos naar haar genoemd. Dit stuk groen moet bovendien symbool staan voor alle onschuldige slachtoffers van alcohol of drugs in het verkeer. Voor de ouders van Charlotte helpt dit project bij het verwerkingsproces. “Ze zou fier geweest zijn op haar eigen bos.”

De trieste feiten speelden zich vorig jaar in september af. De 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke, bij Koekelare, stierf op 27 september bij een zwaar verkeersongeval in de Kortemarkse deelgemeente Edewalle. De studente, die een opleiding volgde tot leerkracht lager onderwijs, werd in haar kleine Fiat 500 frontaal aangereden door een pick-up die op het verkeerde rijvak reed. De bestuurder van die zware wagen, een 38-jarige Oekraïner, bleek 2,39 promille alcohol in zijn bloed te hebben, reed bovendien te snel en was al eerder veroordeeld. Het overlijden van Charlotte bracht een schokgolf teweeg in de regio.

Bos met een boodschap

Benny Verhiest, Elke Doornaert en Andy Vermaut van de Rainbowbeweging - een organisatie die zich inzet voor actief bosbeheer - zullen samen met de coöperatieve vennootschap Buitengoed een stuk bos aanplanten dat naar Charlotte wordt genoemd. Het gaat om een mooi perceel van ruim één hectare in de Karperstraat, naast de snelweg A10. “We zamelen geld in via sponsoring en we doen ook een oproep aan alle Belgische burgemeesters om de bomen aan te planten. De teller staat momenteel op bijna 1.500 euro en we mikken op 5.000 euro voor de aanplanting van zowat 5.000 bomen. Het perceel wordt nu nog gebruikt als landbouwgrond, maar we willen tegen de volgende winter - wanneer het nieuwe plantseizoen aanbreekt - met het planten beginnen”, verduidelijken de leden van Rainbow en Guido Vandenbroucke van Buitengoed.

“Voluit zal dit stukje groen, dat aansluit bij het Oostendse stadsrandbos van 125 hectare, het ‘Rainbow Charlotte Gyselbos’ heten. Dit wordt een bos met een boodschap: alcohol en drugs horen niet thuis in het verkeer.”

Emotioneel

De ouders van Charlotte, Johan Gysel en Griet Depreitere, kwamen het initiatief mee voorstellen. “Vrij snel na het overlijden van Charlotte werden we gecontacteerd met het voorstel om een bos aan te planten dat haar naam zal dragen. Uiteraard bracht dat heel wat emoties teweeg”, vertellen Johan en Griet. “Charlotte was erg begaan met het klimaat. Ze trok bijvoorbeeld met een groepje vrienden mee de straat op om aandacht te vragen voor de klimaatproblemen. En op haar school, het Sint-Jozefinstituut in Torhout, richtte ze mee de schooltuin opnieuw in. Haar vriendje vertelde ons dat ze ook vaak samen in het bos gingen wandelen. Om maar te zeggen: Charlotte beschikte over veel verantwoordelijkheidszin en zou zó fier zijn dat er een bos naar haar wordt genoemd”, aldus de ouders.

“Ach, ze had zo'n mooie toekomst voor zich”, voegen ze nog toe. “Ze sprak al over trouwen en kinderen krijgen. We vinden wel troost in het feit dat ze zich gelukkig voelde in de tijd dat ze bij ons was.”

Rouwproces

Voor de ouders helpt dit initiatief bij het rouwproces. “We hebben al heel wat steunbetuigingen ontvangen, zowel van vrienden als van ouders die we niet persoonlijk kennen, maar wel aangeven elke dag aan Charlotte te denken. Wat voor ons belangrijk is: dit bos herdenkt niet alleen onze dochter, maar ook alle andere slachtoffers van alcohol en drugs in het verkeer.” Aan het bos komt een gedenkplaat met daarop de namen van alle slachtoffers die afkomstig zijn uit gemeenten en steden van wie de burgemeester het project mee ondersteunt.

Wie het project mee wil steunen, kan terecht op deze pagina of kan een vrije bijdrage storten op het rekeningnummer BE61 7380 0811 8417 met de vermelding ‘Lotje Bos’.

