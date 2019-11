Betreurd wiskundig wonder Jean Bourgain krijgt postuum park naar zich genoemd: “Hij zou het gewéldig gevonden hebben” Timmy Van Assche

16 november 2019

18u27 0 Oostende Op 22 december vorig jaar overleed Jean Bourgain op 64-jarige leeftijd. Hij gold als een absolute autoriteit in de wiskundewereld en wijdde zijn leven aan de wetenschap. Nu werd het Vogelzangpark officieel omgedoopt tot het Jean Bourgainpark in het bijzijn van zijn zus Claire. Met enkele knappe woorden en rake zinnen wist ze de aanwezigen te beroeren en haar broer gepast te eren.

De carrière van Jean Bourgain, geboren op 28 februari 1954, is er eentje om u tegen te zeggen. “Zijn wiskundig talent werd in onze stad ontdekt, aan het Koninklijk Atheneum door leerkracht Emile van Outryve. Nadien ging hij studeren aan de Vrije Universiteit van Brussel, waar hij al op 27-jarige leeftijd professor werd", zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA), die begin dit jaar het voorstelde om het Vogelzangpark - tussen de Frère Orbanstraat, Parklaan en Ooievaarslaan - naar Bourgain te noemen. “Jean werd een absolute wereldautoriteit in de wiskunde en was verbonden aan de universiteiten van Illinois en California, Bures-sur-Yvette en Jeruzalem. Sinds 1994 was hij één van de vaste leden van de hoog aangeschreven School of Mathematics in Princeton, gesticht door Albert Einstein." Talloze wiskundige werken en vele prijzen en eredoctoraten zijn z'n deel. Twee hoogtepunten steken er bovenuit: in 1994 de ‘Fields of Medal’ of wiskundige tegenhanger van de Nobelprijs enerzijds, en de adellijke titel van baron in 2015 anderzijds. “Door hard te werken, wist hij te excelleren en het verschil te maken. Daarom is en blijft hij een uniek voorbeeld voor jongeren. Ik heb nooit getwijfeld om het park naar hem te noemen”, geeft Anseeuw nog mee. Ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) stak zijn bewondering voor de wiskunde niet onder stoelen of banken. “Met zijn talent bezorgt hij naam, faam en uitstraling aan Oostende.”

“Geen wonderkind”

Op de inhuldiging van het park was ook zus Claire (59) aanwezig en haar echtgenoot Bart Dierickx (60), die trouwens samen met Jean een wetenschappelijke publicatie heeft verzorgd. Claire wist haar broer op knappe wijze te eren met enkele prachtige anekdotes. “Het is een grote eer dat Jean op deze wijze wordt herdacht. Hij zou het gewéldig gevonden hebben, mocht er een park - en niet bijvoorbeeld een straat - naar hem wordt genoemd. Want Jean hield van de natuur en het groen. Ook de vorm van het park zou hij speciaal vinden. Jammer dat hij het niet meer kon meemaken. Als kinderen van ouders die in het Serruys werkten, hebben we allicht meer tijd gespendeerd in wachtkamers dan in ons eigen thuis. We zijn er, bij wijze van spreken, opgegroeid. Toch was het helemaal niet zo dat Jean als wiskundig wonderkind werd bestempeld. Sterker nog: in de lagere klassen van de Albertschool vonden ze dat Jean beter naar het buitengewoon onderwijs zou gaan, omdat zijn rekenen niet zo goed was. Papa ging hem dan maar, in de daaropvolgende zomer, met takken in het bos uitleggen hoe je moest tellen en rekenen. Hoe ouder Jean werd, hoe meer hij gepassioneerd raakte door wiskunde. Het werd uiteindelijk zijn passie - naast vissen en een wandeling langs het strand.

“Nu wil ik slapen”

Mijn broer was ook een wandelende Michelingids: hij kende zowat alle restaurants. En als hij vanuit Amerika dan eens zijn familie kwam bezoeken, gingen we elke dag op restaurant en beleefden we allemaal samen culinaire hoogtepunten. Wiskunde stond bij Jean centraal. Hij hechtte weinig belang aan pakweg kledij, schuwde de media-aandacht en bleef altijd bescheiden.” En toen kreeg Claire het even moeilijk. “Jean belde niet zo vaak - misschien één keer per jaar, om wat bij te kletsen. Toen hij in 2014 echter belde, wisten we meteen dat er iets ernstigs aan de hand was. Hij bleek aan kanker te lijden. Daarop hebben mijn man en ik hem in huis genomen en voor hem gezorgd. ‘Het maakt me niet uit welke behandeling ik moet ondergaan, zo lang ik maar wiskunde kan bedrijven’, zei hij vaak. Helaas, hij heeft het niet gehaald. Op het einde, toen Jean inzag dat hij niet meer aan wiskunde kon doen, zei hij: ‘Claire, nu wil ik graag slapen.’” Een daverend applaus en warme woorden van het publiek waren meer dan terecht.