Betonpaden maken twee Oostendse stranden toegankelijk voor iedereen Leen Belpaeme

01 juli 2020

07u48 0 Oostende Met betonnen strandpaden vanaf de dijk tot aan de vloedlijn wil Oostende de stranden op twee plaatsen toegankelijk maken voor iedereen. Op die manier kunnen ook mensen met een beperking tijdens de zomermaanden volop genieten van het strand en het zilte zeewater.

Minder mobiele mensen kunnen deze zomer op het strand extra genieten van strand en zee. “Vanaf nu moeten onze strandgangers niet meer met de rolstoel of met de kinderwagen zeulen door het mulle zand. Een betonnen pad ter hoogte van de Diksmuidestraat en één ter hoogte van de Parijsstraat bieden iedereen de mogelijkheid om ongehinderd en zelfstandig tot aan de waterlijn te komen”, vertelt schepen Hina Bhatti, bevoegd voor Toegankelijkheid en Beleid voor Mensen met een Beperking. De combinatie van de betonnen paden op het strand met aangepaste parkeerplaatsen ter hoogte van de Diksmuidestraat maakt het leven van minder mobiele mensen gemakkelijker. Bovendien is deze locatie de standplaats van de voorziening ‘Zon, Zee, Zorgeloos’. Je kan er gratis strandrolstoelen ontlenen, er is aangepast sanitair voorzien en twee jobstudenten staan er tijdens de maanden juli en augustus dagelijks klaar om te assisteren.