Bestuurster rijdt door rood licht en veroorzaakt ongeval

26 juni 2019

21u36 0 Oostende Een bestuurster (31) uit Oostende heeft woensdag iets voor 11 uur een ongeval veroorzaakt op de Nieuwpoortsesteenweg omdat ze door het rode licht reed. Volgens de politie van Oostende kwam ze met haar Volkswagen Touran uit de richting van het centrum en negeerde ze de stoplichten aan de Elisabethlaan.

Op dat moment kwam er een Mazda aan van op de Elisabethlaan. De bestuurder (58) uit Lokeren maakte een noodstop om niet in aanrijding te komen met het Volkswagen en ging hard in de remmen. Het achterliggend voertuig, een Chevrolet Cruze bestuurd door een Koksijdenaar (37), kon zijn voorganger niet meer ontwijken waardoor er een harde kop-staart aanrijding volgde. Beide voertuigen liepen schade op, terwijl de Volkswagen Touran er zonder beschadigingen vanaf kwam. Niemand raakte gewond. De politie zorgde voor signalisatie en de vaststellingen. Het ongeval was overigens integraal gefilmd door een vaste bewakingscamera.