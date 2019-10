Bestuurster rijdt auto te pletter tegen container en blijkt onder invloed Bart Boterman

07 oktober 2019

16u14 5 Oostende In de Zandvoordestraat in Oostende reed een bestuurster (48) haar wagen zondagavond te pletter tegen een geparkeerde werfcontainer. Ze had gedronken.

Het incident gebeurde iets voor middernacht. Volgens de politie van Oostende verloor de Bredense de controle over het stuur alvorens ze tegen de container in de Zandvoordestraat botste. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De vrouw raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar onderwierp de politie haar aan een ademtest, die positief bleek te zijn. Het parket liet haar rijbewijs voor 15 dagen intrekken. Haar auto is total loss.