Bestuurster merkt paaltjes niet op en doet stevige botsing Bart Boterman

12 december 2019

14u52 0 Oostende In Zandvoorde bij Oostende is donderdag rond 12.20 uur een auto perte totale geraakt door een stevige botsing met een verkeerspaaltje langs de weg. De bestuurster bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde in de Zandvoordedorpstraat ter hoogte van de Molenhoekstraat. De bestuurster kwam uit de richting van Oudenburg en merkte de zogenoemde katafootpaaltjes langs de kant van de weg niet op. Er waren geen andere voertuigen betrokken. Door de aanrijding brak de as van de voorste wielen en draaide het voertuig zo'n 90 graden. De bestuurster was geschrokken, maar bleef ongedeerd.

De doorgang was een tijd lang versperd. De politie deed de nodige vaststellingen en liet het wrak van de Nissan takelen.