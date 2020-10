Bestuurster legt positieve ademtest af nadat ze met wagen tegen paal knalt Siebe De Voogt

10 oktober 2020

16u49 1 Oostende In de Elisabethlaan in Oostende is een vrouw vrijdagavond met haar wagen tegen een paal gereden. Volgens de lokale politie was ze duidelijk onder invloed van alcohol.

Het ongeval vond even voor middernacht plaats. Het 55-jarige slachtoffer uit Oudenburg kwam met haar Nissan Primera uit de richting van het Kennedyrondpunt gereden, toen ze de controle over haar stuur verloor. Ze week van de weg af en knalde tegen een paal. Door de impact werd haar wagen weggekatapulteerd om uiteindelijk in de tegenoverstelde rijrichting tot stilstand te komen. De bestuurster raakte bij het ongeval niet gewond, maar legde nadien wel een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.