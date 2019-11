Bestuurster bestolen nadat ze haar auto parkeert en afsluit Bart Boterman

19 november 2019

17u20 0 Oostende Langs de Alfons Pieterslaan in Oostende werd maandag tussen 19.45 uur en 20 uur een 45-jarige bestuurster bestolen. Ze had haar voertuig geparkeerd en gesloten maar merkte bij terugkomst dat de passagiersdeur open stond, de verlichting brandde en haar persoonlijke spullen verdwenen waren.

Volgens haar verklaring was de vrouw volledig zeker dat ze haar voertuig had gesloten. Ze voelde zelfs aan de klink. Een deel van de gemaakte buit werd later teruggevonden langs straat. De dief zou ook op de startknop van de wagen hebben gedrukte, maar de auto startte niet zonder sleutel. Het is voorlopig een raadsel hoe de dief in de auto kon binnendringen.