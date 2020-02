Bestuurder (53) met glaasje op rijdt zich vast op tramsporen: rijbewijs 15 dagen ingetrokken Bart Boterman

25 februari 2020

10u32 0 Oostende Een bestuurder (53) uit Middelkerke is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt na een ongelukkig manoeuvre afgelopen zondagmorgen in Oostende, onder invloed van alcohol. De man reed zich met zijn Citroën Berlingo vast op de tramsporen in de Sportstraat.

De bestuurder kwam uit de Koningin Astridlaan toen hij de Sportstraat insloeg. Dat is echter verboden want in de Sportstraat geldt eenrichtingsverkeer. De Berlingo reed verder aan de rechterkant van de straat maar plots stopt het wegdek en blijven enkel tramsporen over. De Berlingo kwam volledig vast te zitten. De politie kwam ter plaatse en vorderde een takelaar om het voertuig er weg te halen om het tramverkeer niet te belemmeren. Commissaris Katrien Jonckheere van de lokale politie Oostende bevestigt dat de bestuurder positief testte tijdens een alcoholcontrole en zijn rijbewijs voor 15 dagen is ingetrokken.