Bestuurder (29) van spectaculaire crash had gedronken: rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken Bart Boterman

20 mei 2020

10u48 8 Oostende De bestuurder (29) van de Renault Twingo die dinsdagavond een spectaculaire crash meemaakte in de Dokter Eduard Moreauxlaan in Oostende, legde een positieve ademtest af. Dat bevestigt de lokale politie Oostende.

De man uit Kuurne kwam met zijn wagen uit de richting van Bredene gereden, verloor de controle over het stuur en ramde een verkeersbord. Zijn wagen werd in de lucht gekatapulteerd en kwam op zijn dak terecht tussen de betonnen vangrails, in het midden van beide rijstroken. De wagen schuurde nog zo'n 30 meter verder. De bestuurder werd uit zijn wagen gehaald door omstaanders. “De man was initieel het bewustzijn verloren door de zware impact. Hij werd ter plaatse gereanimeerd maar kwam weer tot bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht en hield uiteindelijk lichte verwondingen over aan het ongeval”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende.

Bij een test in het ziekenhuis bleek dat de man zich schuldig had gemaakt aan strafbare alcoholintoxicatie. “Het parket liet zijn rijbewijs dan ook voor 15 dagen intrekken”, aldus de commissaris.