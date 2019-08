Bestelwagen rijdt geparkeerde auto aan en neemt de vlucht Bart Boterman

27 augustus 2019

10u13 5 Oostende In de Adelaarstraat in Stene bij Oostende gebeurde maandagnamiddag iets over 14 uur een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder van een bestelwagen reed een geparkeerde auto aan en liet die beschadigd achter. De politie is een onderzoek gestart.

“Ik was binnen in huis hoorde een harde klap. Toen ik ging kijken, zag ik nog een bestelwagen met scheurende banden wegrijden richting de Gistelsesteenweg. Mijn Mazda MX 5 liep flink wat schade op en ik dreig er zelf voor op te moeten draaien”, zegt slachtoffer Nathalie Nuyttens (48) uit Oostende. Ze belde de politie. “We zijn ter plaatse geweest en hebben brokstukken gevonden van het aanrijdende voertuig. Aan de hand van die brokstukken moet het merk en type te achterhalen zijn. Er is een onderzoek opgestart, ook op basis van de gegevens van ANPR-camera’s”, duidt commissaris Katrien Jonckheere van de lokale politie Oostende. Wie getuige was van het ongeval, kan terecht bij de politie van Oostende met een verklaring.