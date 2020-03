Besmet met coronavirus? Nieuwe app verwittigt iedereen waarmee je contact had Leen Belpaeme

25 maart 2020

18u19 86 Oostende Een consortium van jonge techondernemers van Immotef, Chase creative, have it made en enkele freelancers slaan de handen ineen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Ze hebben een app ontwikkeld waarmee je anoniem kan laten weten aan iedereen waar je mee in contact bent gekomen dat je positief testte op het virus. De app is klaar, maar wacht nog op goedkeuring van de overheid.

Oostendenaar Bruce Lybeer ontwikkelt met Immotef software applicaties in de bouwsector. Hij heeft nu samen met verschillende jonge ondernemers de handen in elkaar geslagen op zoek naar een app die kan helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Radius van 2 meter

“We doen dit volledig pro bono. Het idee komt van Wouter Van Hecke. De bedoeling van de app, COVID19-ALERT, is dat een persoon die positief heeft getest op het virus dit anoniem kan melden aan iedereen met wie men in contact kwam. Deze melding gebeurt onder goedkeurend oog van een medicus. De app meldt of u al dan niet in de buurt kwam van een besmette persoon. De connectie van app-gebruikers gebeurt wanneer ze binnen een radius van 2 meter komen”, licht Bruce toe.

Met de technologie willen de ondernemers de bevolking vooral een veilig gevoel geven. “Het probleem is dat mensen vaak al besmet zijn en het virus kunnen doorgeven zonder dat ze zelf symptomen vertonen. Het gebruik van deze technologie zorgt voor zekerheid en veiligheid bij de bevolking, zonder de burger zijn ‘vrijheid om te reizen’ in te perken. Mensen die verwittigd worden dat ze in contact gekomen zijn met een besmette persoon kunnen al preventief hun voorzorgen nemen en thuisblijven of zeker geen personen uit de risicogroep bezoeken. De alertheid van personen die eventueel besmet zouden zijn, zorgt voor een tragere en minder exponentiële verspreiding van het coronavirus.”

Goedkeuring

De app is ondertussen klaar, maar is nog niet beschikbaar in België. “De app-store van Apple laat geen coronagerelateerde applicaties meer toe zonder goedkeuring van de regering. Om die toelating te krijgen, wordt er nu gesproken met verschillende partijen. Er lopen gesprekken met viroloog Marc Van Ranst en minister Philippe De Backer (Open Vld). De app zal wel al gelanceerd worden in Italië en er zijn gesprekken met onder meer Polen.”

Bruce werkt samen met samen met Simon De Smet (have it made) en Matthias Deleye, onder andere aan de ethische kant van de zaak. “Ik help mee nadenken over hoe mensen het gebruiken. Er is ook de kwestie van privacy. Mensen willen niet dat iedereen weet dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het systeem werkt daarom volledig anoniem. De bedoeling is dat de medische wereld meewerkt en mensen aanraadt om van de app gebruik te maken als ze besmet zijn.”