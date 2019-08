Beschonken vrachtwagenchauffeur rijdt rechtdoor op Kennedyrotonde en belandt met truck deels in water Siebe De Voogt

10 augustus 2019

16u24 0 Oostende Op de Kennedyrotonde in Oostende is een vrachtwagenchauffeur zaterdagmorgen met de schrik vrij gekomen bij een zwaar ongeval. De man ging rechtdoor en belandde deels in de vijver. Hij legde een positieve ademtest af.

Het ongeval vond even na 5 uur plaats. De trucker viel wellicht in slaap, toen hij van de A10 kwam gereden. Hij ging rechtdoor op de rotonde en kwam met zijn cabine tot stilstand in het water. De man was op slag wakker en kon op eigen kracht naar buiten kruipen. Hij raakte niet gewond, maar de ademtest wees wel uit dat hij gedronken had. De vrachtwagenchauffeur zal zich zo later wellicht nog voor de politierechter mogen verantwoorden. Zijn truck werd na het ongeval getakeld. De takelwerken namen bijna twee uur in beslag. Al die tijd was de Kennedyrotonde deels afgesloten voor het verkeer.