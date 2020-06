Beschermde gebouwen in Haven Oostende worden opgewaardeerd en krijgen invulling als kantoorruimte Leen Belpaeme

04 juni 2020

21u32 11 Oostende Bij Haven Oostende ligt een concreet plan op tafel waarin twee beschermde gebouwen een nieuwe economische bestemming krijgen. Concreet gaat het over het Entrepotgebouw en het Douanegebouw in de Slijkensesteenweg, aan de voet van de Smet de Naeyerbruggen. De monumentale neoclassicistische gebouwen werden begin 1900 afgewerkt en in 1981 beschermd als monument.

Het Entrepotgebouw werd in 2018 door de toenmalige directie in de markt geplaatst. De huidige directie schroefde vorig jaar deze beslissing terug en besloot het gebouw te renoveren en het een economisch verantwoorde bestemming te geven. In een tweede stap naar herwaardering van de site kocht Haven Oostende het Douanegebouw over van de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid. De procedure werd op 4 juni afgerond.

De renovatie van beide gebouwen wordt als één architecturaal project beschouwd en in samenspraak met Onroerend Erfgoed zullen beide gebouwen opgewaardeerd worden. “We willen de site in eer herstellen door architectuur en tewerkstelling samen te brengen. Het Entrepotgebouw en het Douanegebouw behoren tot het patrimonium van Haven Oostende en we houden ons eraan om deze twee gebouwen weer een maritieme bestemming te geven. Verschillende bedrijven, actief in de maritieme industrie, toonden reeds interesse om op deze site hun kantoren in te richten. Het is dan ook een unieke, vlot bereikbare plek met toegang tot het water”, zegt Charlotte Verkeyn, voorzitter van Haven Oostende.