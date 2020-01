Beruchte tafelschuimster vecht deze week 20-tal vonnissen aan in Brugse rechtbank Siebe De Voogt

15u36 0 Oostende Het is opnieuw een drukke week voor de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49). In de Brugse rechtbank tekent ze verzet aan tegen een twintigtal vonnissen, waarin ze de voorbije maanden bij verstek werd veroordeeld. Een gerechtspsychiater oordeelde intussen dat W. ontoerekeningsvatbaar is, waardoor haar advocaat Peter Gonnissen alsnog de vrijspraak vraagt.

Nadine W. (49) pleegde het voorbije jaar feiten aan de lopende band. Tussen de betrappingen door werd ze ook om de haverklap veroordeeld. Bij verstek, want voor haar proces kwam “de schrik van de kusthoreca” meestal niet opdagen. Nochtans kreeg ze bij elke arrestatie door de politie wel een nieuwe dagvaarding onder de neus geschoven. Nadine W. tekende telkens voor ontvangst, waardoor volgens het parket een verzetsprocedure niet meer mogelijk is. “Ze was immers op de hoogte van de dagvaardingen”, is het openbaar ministerie van oordeel.

Vrijspraak?

Toch tekent Peter Gonnissen, de advocaat van de tafelschuimster, deze week in de Brugse rechtbank verzet aan tegen een twintigtal vonnissen van zijn cliënte. “De gerechtspsychiater oordeelde intussen dat zij zwakzinnig is”, pleitte hij. “Ze wist dus nooit wat ze ondertekende.” Het dossier van maandagmorgen handelde over twee onbetaalde etentjes in De Haan en Oostende van respectievelijk 19,50 euro en 37,80 euro. Nadine W. kreeg voor die feiten op 17 juni een effectieve celstraf van 6 maanden opgelegd.

De verdediging vraagt nu alsnog de vrijspraak. “Volgens de deskundige is mijn cliënte immers niet verantwoordelijk voor haar daden”, stelde meester Gonnissen. “Ze heeft intussen 7 jaar cel opgelopen. Een ongelooflijk zware straf als je weet dat ze de horeca-uitbaters in totaal maximaal 3.500 euro heeft ontnomen.” Op 3 februari doet de rechter uitspraak in het dossier. Dinsdag, woensdag en donderdag staan opnieuw verzetszaken van Nadine W. op de rol. Donderdag gaat het om liefst 14 dossiers.