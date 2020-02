Beruchte tafelschuimster speelt opnieuw 2 maanden cel kwijt: rechter geeft haar geen straf voor 19 feiten Siebe De Voogt

14u15 0 Oostende De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft in de Brugse rechtbank opnieuw de opschorting van straf gekregen voor liefst 19 feiten van afzetterij. Het ging om een verzetszaak van de vrouw. Eind 2018 had ze bij verstek nog een effectieve celstraf van 2 maanden gekregen.

De feiten waarvoor Nadine W. vrijdagmorgen veroordeeld werd speelden zich allemaal af tussen juli en oktober 2018 in Oostende, Middelkerke en Nieuwpoort. In december 2018 had ze bij verstek 2 maanden cel gekregen. Het was één van de eerste veroordelingen van de tafelschuimster. Later zouden nog een hele reeks andere vonnissen volgen. Bij verstek, want meestal kwam W. niet opdagen voor haar proces. Haar advocaat Peter Gonnissen tekende op 26 december vorig jaar verzet aan tegen de verstekvonnissen van zijn cliënte. Volgens het parket gebeurde dat te laat en waren de verzetten bijgevolg onontvankelijk.

De rechter volgde die stelling vrijdagmorgen niet. Hij oordeelde dat Nadine W. bij de betekening van het vonnis door de politie niet ingelicht werd over de rechtsmiddelen die nog mogelijk waren. De tafelschuimster wist volgens de rechtbank dus niet dat ze verzet kon aantekenen, waardoor het wel degelijk ontvankelijk werd verklaard. Omdat W. op het moment van de feiten nog een blanco strafblad had, komt ze weg met de opschorting van straf. Een internering achtte de rechter niet mogelijk, omdat de tafelschuimster bij haar feiten niet de fysieke of psychische integriteit van derden in het gedrang bracht. Een belangrijke voorwaarde volgens de nieuwe interneringswet.