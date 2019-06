Beruchte tafelschuimster krijgt opnieuw 6 maanden cel en krikt haar totaal zo op tot 75 maanden Siebe De Voogt

17 juni 2019

13u16 0 Oostende De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft maandagmorgen in de Brugse rechtbank opnieuw zes maanden cel gekregen voor twee feiten van afzetterij in Oostende en De Haan. De rechter legde haar ook een fikse geldboete van 8.000 euro op.

“De schrik van de kusthoreca”, zoals W. wordt genoemd, ging op 15 januari voor 19,50 euro eten en drinken in eetcafé Genieten en Meer in De Haan. Naar goede gewoonte betaalde ze de rekening achteraf niet. Dat was ook op 1 april het geval in een Aziatisch restaurant in Oostende. W. bestelde er eten, cola, wat ijs en een koffie, maar vertrok opnieuw zonder te betalen. “Ik wist dat ik de rekening niet zou kunnen betalen, maar heb me op de trein voorgenomen om op restaurant te gaan”, verklaarde de tafelschuimster achteraf aan de politie.

De vrouw sloeg intussen meer dan 120 keer toe. Niet alleen meer aan de kust, maar ook in het binnenland. Vorige week liep ze in de Brugse rechtbank verspreid over twee dagen 51 maanden cel op, wat haar totaal op 69 bracht. Met de 6 maanden cel van maandagmorgen komt W. zelfs op 75 maanden te staan. Het is wachten op het moment dat de tafelschuimster kan aangehouden worden. Hoewel W. de vereiste grens van 3 jaar cel sinds vorige week overschreden heeft, moet ook de beroepstermijn van een maand afgelopen zijn. Dat is volgende maand het geval.