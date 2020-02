Beruchte tafelschuimster krijgt geen straf meer na verzet Siebe De Voogt

03 februari 2020

16u14 6 Oostende De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft na verzet de opschorting van straf gekregen voor twee onbetaalde etentjes in De Haan en Oostende. Eerder werd ze voor dezelfde feiten nog veroordeeld tot 6 maanden cel.

Nadine W. (49) pleegde het voorbije jaar feiten aan de lopende band. Om de haverklap werd ze betrapt en veroordeeld. Bij verstek, want voor haar proces kwam “de schrik van de kusthoreca” meestal niet opdagen. Nochtans kreeg ze bij elke arrestatie door de politie wel een nieuwe dagvaarding onder de neus geschoven. Nadine W. tekende telkens voor ontvangst, waardoor volgens het parket een verzetsprocedure niet meer mogelijk was. “Ze was immers op de hoogte van de dagvaardingen”, was het openbaar ministerie van oordeel.

Opschorting

Toch tekende Peter Gonnissen, de advocaat van de tafelschuimster, vorige maand in de Brugse rechtbank verzet aan tegen verschillende vonnissen van zijn cliënte. “De gerechtspsychiater oordeelde intussen dat zij zwakzinnig is”, pleitte hij. “Ze wist dus nooit wat ze ondertekende. Ons verzet is bovendien niet laattijdig, want mijn cliënt werd bij de betekening niet geïnformeerd over een eventueel beroep of verzet dat ze kon aantekenen.” Voor het eerst verklaarde een rechter maandagmorgen een verzet van Nadine W. ontvankelijk. Ze oordeelde dat het inderdaad onduidelijk is of W. bij de betekening van het vonnis ook informatie kreeg over de mogelijkheid om verzet of beroep aan te tekenen. Haar geestestoestand werd door de rechter beschouwd als een wettige reden om niet op te dagen op het eerste proces.

Op dat proces had Nadine W. 6 maanden cel gekregen voor twee onbetaalde etentjes in De Haan en Oostende van respectievelijk 19,50 en 37,80 euro. Door het verzet werd die straf teniet gedaan. De rechter hield maandagmorgen rekening met de geestestoestand van de tafelschuimster en gaf haar geen straf meer.