Bert Gabriëls treedt in Oostende ein-de-lijk weer op: “Met coronaslachtoffers lach ik niet, wel met sommige maatregelen” Leen Belpaeme

10 augustus 2020

17u58 0 Oostende Bert Gabriëls staat dinsdag voor het eerst terug op het podium sinds 18 maart. De reden waarom dat zolang heeft geduurd, moeten we niet meer toelichten. Bert is in elk geval klaar om het publiek opnieuw te laten lachen, en dat wil hij dinsdag doen tijdens Zomer in O.

“Ik heb toch wat gezonde stress, want het is van 18 maart geleden dat ik nog eens deftig op een podium heb gestaan voor een groot publiek. Ik maak graag filmpjes, maar dat kan je niet vergelijken met stand-upcomedy. Je ziet en voelt onmiddellijk aan de reacties of iets werkt of niet, want in eerste instantie speel je voor de lach van het publiek. Het applaus is fijn, maar eerder bijkomstig”, zegt Bert Gabriëls, die - na het succes en de lovende reacties na de vorige editie - in het najaar opnieuw de baan op gaat met zijn 2de #Eindejaarsconference.

Testcase

“In die zin is het optreden van dinsdag een goede testcase. Coronaproof en met mondmasker kan iedereen in zijn of haar bubbel eens goed komen lachen. Dat helpt niet alleen tegen de verzuring, maar het is ook een prima uitlaatklep om wat stoom af te laten en bepaalde dingen te relativeren.”

Overvol station

Uit respect voor alle slachtoffers lacht hij niet met corona, maar wel met sommige maatregelen en de manier waarop die werden gecommuniceerd. “Ook in Oostende is er de voorbije weken heel wat gebeurd: denk maar aan de strandreservaties of het beruchte strandpasje dat de burgemeester er op een gegeven moment wou invoeren. De problemen rond het overvolle station zijn nog steeds vers en brandend actueel. Net als tijdens de #Eindejaars wordt het een gevarieerde voorstelling waarin ik ook aandacht heb voor sportjournalistiek, showbizz en nog veel meer. Volledig coronaproof speel ik om 18 en 20 uur.”

