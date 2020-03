Beroemde Vistrap van Oostende blijft tijdens coronacrisis open: “De kopers doen alleen hun ‘klaptje’ niet” Timmy Van Assche

19 maart 2020

18u12 25 Oostende Coronacrisis of niet: de iconische Vistrap van Oostende blijft nog steeds de plaats bij uitstek voor lekkers uit de Noordzee. “We hebben niet getwijfeld óf we zouden openen”, klinkt het in koor bij de verkoopsters. Geen vis zonder vissers, want ook zij kiezen in deze verwarrende tijden het ruime sop. “Op een vissersschip gelden dezelfde regels als aan land", zegt Emiel Brouckaert van de Rederscentrale.

In principe is donderdag altijd een druk dagje in Oostende. Dan palmt de wekelijkse markt drie centrumpleinen in en trekken veel shoppers ook naar de Vistrap voor een vers stukje lekkers uit de Noordzee. Maar dit zijn geen gewone tijden en de donderdagmarkt is geannuleerd.

Nee, druk is het zeker niet aan de Vistrap, maar doods zou dan weer een overdreven omschrijving zijn. Vooral oudere mensen weten de weg naar hun favoriete viskraam te vinden. De sjaal voor de mond opgetrokken, een snelle begroeting, inpakken en wegwezen. “Het valt op dat de kopers niet lang blijven plakken om een ‘klaptje’ te doen", vertelt verkoopster Jill.

“In de ochtend is hier - gezien de omstandigheden - nog redelijk wat volk. Maar na de middag valt dat zo goed als volledig weg. Dat is het grote verschil met anders.” De visverkopers hebben naar eigen zeggen geen moment getwijfeld om post te vatten aan de kaai. “We hebben wel afgewacht wat de strengere maatregelen zouden zijn. Maar verder zaten we met onze gedachten meteen bij ons werk”, zegt verkoopster Sabine Vandenberghe, verbonden aan de O.62 van de familie Bogaert.

Geen woekerprijzen

De toonbanken zijn mooi gevuld met onder meer tong en garnalen. Eerlijk: woekerprijzen zijn er zeker niet. Bijvoorbeeld 10 euro voor een kilo garnalen valt best mee. “Het is dus niet zo dat we profiteren van de situatie”, wil Sabine benadrukken. “Onze vis ligt hier aan een eerlijke prijs."

We proberen onze vis op een andere manier in de markt te zetten. Hier moet je niet staan aanschuiven zoals in de supermarkt, alles is lekker vers en er is voldoende voor iedereen Sabine Vanderwal

Wat opvalt is de collegialiteit onder de verkopers - dat was vroeger al eens anders. “We trekken allemaal aan hetzelfde zeel”, benadrukt Sabine Vanderwal, ‘mater familias’ van de bekende vissersfamilie Desmit. “We proberen onze vis ook op een andere manier in de markt te zetten. Hier moet je niet staan aanschuiven zoals in de supermarkt, alles is lekker vers en er is voldoende voor iedereen.”

Mondmaskertje

Ook aan hygiëne wordt extra aandacht geschonken. Sabine Vandenberghe heeft bijvoorbeeld een mondmaskertje aan, bij Jill staat dan weer een flesje ontsmettende handgel - zowel voor haar als voor de klanten. “En door de omvang van de toonbanken staan klanten en verkopers sowieso niet te dicht. Al zijn er soms die van aan de zijkant van de kraampjes ietsje te dicht willen komen", knipoogt Vanderwal.

Op zee

En ook de vissers gaan zoals gewoonlijk op zee. “Mijn man Michel Deley van het schip de O.2 vaart ‘s nachts gewoon uit. Waarom ook niet?”, pikt Jill weer in. “We zijn zelfstandigen, er moet brood op de plank komen. Als je niks doet, komt er ook niks binnen. Nu verkopen we toch nog iets en blijft de handel draaien. En voor alle duidelijkheid: we verkopen voedingsproducten, hé, die zijn op vandaag van groot belang.” Is er op zo'n kleine ruimte als een schip dan geen kans op besmetting? “De schipper zelf zit afgezonderd op ‘de brug’ en de matrozen nemen elk een kant van het schip voor zich”, luidt het eenduidig. “Ook op zee houden ze zich aan de regels die aan land gelden.”

Regels volgen

Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale, bevestigt dat de Vlaamse vissers als vanouds uitvaren. “De Vlaamse Visveiling heeft maatregelen getroffen rond de activiteiten op haar sites. Zelfs met de in voege zijnde lockdowns zijn er nog geen problemen gekend met het transport en de logistiek. Er wordt op gewezen om ook op de vaartuigen de basisregels te volgen, zoals ze op land van kracht zijn. Daarbij geldt: niet aanmonsteren bij ziekte, regelmatig en voldoende lang de handen wassen, elke keer een nieuw papieren zakdoekje gebruiken en het weggooien in een afgesloten vuilnisbak, en hoesten of niezen in de elleboogholte. Specifieke aanbevelingen zijn er nog niet, maar het besef is er overal dat de situatie heel snel kan veranderen.”