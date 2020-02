Berlijnse Muur bezoek je in... Oostende: bouwgroepen kopen toevallig allebei stukje wereldgeschiedenis aan Leen Belpaeme

18 februari 2020

19u26 0 Oostende Als dat geen toeval is: na Als dat geen toeval is: na Burco Coast blijkt nu ook Versluys Groep een deel van de Berlijnse Muur aangekocht te hebben. Beide vastgoedontwikkelaars zijn volop actief op de Oosteroever en zullen hun stukje historie daar ook een plaats geven. “Oostende heeft nu twee delen van de Muur: volgens mij een unicum in Europa”, glimlacht Bart Versluys.

In januari werden op de BRAFA (Brussels Art Fair) vijf historische betondelen van de Berlijnse Muur te koop aangeboden ten voordele van de jaarlijkse veiling voor het goede doel. Door toeval zullen nu twee van die unieke betondelen die per stuk elk 4 ton wegen, binnenkort hun weg vinden naar Oostende.

“Toen ik onlangs te horen kreeg dat er enkele unieke betonelementen van de Berlijnse Muur te koop werden aangeboden, heb ik geen seconde getwijfeld", vertelt Bart Versluys. “Het verhaal achter elk van deze originele stukken ademt één en al geschiedenis uit, want de afbraak van de Berlijnse Muur was zonder twijfel de meest invloedrijkste gebeurtenis van de vorige eeuw. Ik ben dan ook bijzonder trots dat we bij Versluys Groep ook eigenaar zijn van dit uitzonderlijk stukje geschiedenis én bovendien met deze aankoop ook de vzw Hart van Handicap steunen. Het toeval wil dat blijkbaar een concullega-projectontwikkelaar in Oostende ook een betondeel heeft aangeschaft. Oostende heeft nu dus twee unieke stukken. Volgens mij een unicum in Europa.” Ook bij Burco Coast zien ze er geen graten in. “Het kan maar een meerwaarde zijn.”

Versluys Groep heeft nog niet beslist waar het aangekochte betondeel precies komt. Momenteel worden enkele pistes bestudeerd en overwogen. Maken kans als locaties: het Ensor Park op de Oosteroever, de inkomhal van een van de twee Ensor Towers, een plek in de etalage van het Versluys-verkoopkantoor op de Oosteroever of in de nog in aanbouw zijnde vleugel op de hoofdzetel van Versluys. Het enige zekere is dat het stuk Berlijnse Muur in Oostende zal blijven.

Het beeld van Burco Coast komt in zijn Central Park@Sea aan de Hendrik Baelskaai.