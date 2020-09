Bent u al langsgeweest? Expo over Vlaamse film telt intussen bijna 10.000 bezoekers Leen Belpaeme

13 september 2020

10u35 0 Oostende De podcastreeks ‘Het wonder is geschied!’ van Radio 1 en Filmfestival Oostende is al zo’n 26.000 keer gedownload. En de gelijknamige tentoonstelling in Fort Napoleon, die van start ging op 11 juli, telt al bijna 10.000 bezoekers.

In de podcast ‘Het wonder is geschied!’ praat Ben Van Alboom, curator van de tentoonstelling, met de gangmakers van de aflopen twee decennia Vlaamse film. Aan het woord zijn Koen De Bouw, Geoffrey Enthoven, Louisiana Mees, An Rydant, Barbara Sarafian, Felix van Groeningen, Erik Van Looy, Adil El Arbi, Bilall Fallah, Fien Troch, Sahim Omar Kalifa, Frank van den Eeden, Patrice Toye, Jan Verheyen, Lukas Dhont, Matteo Simoni, Eva Cools, Gilles Coulier en Stijn Coninx. De meest gedownloade aflevering gaat over een van de meest succesvolle Vlaamse film aller tijden: De Zaak Alzheimer. Je kan alle 11 afleveringen gratis beluisteren via Radio 1 of via Spotify, Apple Podcasts of Google Play.

De expo brengt eveneens een eerbetoon aan de voorbije twintig jaar nieuwe Vlaamse film. Aan de hand van beeldmateriaal, kledij, artefacten, filmprijzen en zoveel meer krijg je een unieke blik op ons divers Vlaams filmlandschap. De tentoonstelling in Fort Napoleon loopt nog tot 11 oktober.