Belgische vissers vangen meer tong, inktvis en rog Leen Belpaeme

04 augustus 2020

14u10 0 Oostende De Belgische vissersvloot voerde in 2019, in alle Belgische en buitenlandse havens samen, 19.309 ton vis aan. Qua aanvoervolume blijven de belangrijkste soorten schol en tong.

Met een Belgische vissersvloot, bestaande uit 68 vaartuigen, werd in Belgische en buitenlandse havens samen 19.309 ton vis aangevoerd. De aanvoer in Belgische havens bedraagt met 13.754 ton of 71 procent van de totale aanvoer. De belangrijkste soorten blijven schol en tong met een dalende tendens in de aanvoer van schol met 21 procent en een stijgende tendens in de aanvoer van tong met 14 procent. De aanvoer van inktvissen en roggen kenden beiden een stijging van de aanvoer, met respectievelijk 22 procent en 24 procent en sluiten daarbij aan op plaats drie en vier. De vangst van kabeljauw is terug iets gedaald tot 670 ton.

In 2019 was de aanvoer van vis goed voor een omzet van ruim 80 miljoen euro. De aanvoerwaarde in Belgische havens bedroeg 59,16 miljoen euro, dat is een daling van 4,4 procent ten opzichte van 2018 en komt overeen met 73 procent van de totale aanvoerwaarde. De gemiddelde visprijs steeg met 2 procent tot 4,19 €/kg, waarbij in Belgische havens een betere gemiddelde prijs werd gerealiseerd van 4,30 €/kg. Tong blijft de meest waardevolle soort en het belangrijkste product van de visserij. De aanvoerwaarde van tong steeg met 17,5 procent. Tong staat garant voor 36 procent van de totale waarde creatie van 2019. “Onze vissersvloot is niet zo groot, maar wel veerkrachtig. Er zijn een paar nieuwe vervangende vaartuigen op komst. Daarbij gaat er veel aandacht naar duurzaamheid en veiligheid”, zegt Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits.