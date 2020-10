Belgische toeristen kunnen zomer niet rechttrekken voor West-Vlaamse logiessector Leen Belpaeme

02 oktober 2020

14u54 0 Oostende Deze zomer kozen heel wat Belgen voor een vakantie in eigen land, maar uit cijfers die Westtoer verzamelde, blijkt duidelijk dat we het verlies van buitenlandse toeristen niet konden compenseren. De daling is aan de kust nog beperkt, met 16 procent minder overnachtingen bij de hotels in de zomermaanden. Maar in Brugge en de Leiestreek halveert het aantal overnachtingen zelfs. Enkel bij de vakantiewoningen aan de kust lag de bezetting hoger dan vorig jaar.

Quasi alle verblijfslogies noteren deze zomer slechtere cijfers. “De hotels aan de kust haalden een bezettingsgraad van 68 procent in juli en 65 procent in augustus. In slechts twee weekends werd een gemiddelde bezettingsgraad van 90 procent of meer gehaald”, licht Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van provinciaal toerismebedrijf Westtoer, toe. Op het einde van zomer registreerden de kusthotels zo 16 procent minder overnachtingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. “Deze daling doet zich voor bij de Belgen én bij de buurlanden. Opvallend is dat in juli de Franse en Duitse markt wel nog een toename kenden.”

Kunststad Brugge is het zwaarst getroffen deze zomer. We spreken gemiddeld over meer dan een halvering van het aantal overnachtingen in de periode juli-augustus Sabien Lahaye-Battheu

Ook bij de kampeersector en de jeugdlogiezen was er deze zomer een vermindering in het aantal overnachtingen van respectievelijk -23 procent en -16 procent. Bij de vakantiecentra en -parken en bij de B&B’s aan de kust blijft de afname in overnachtingen in juli en augustus beperkt tot 8 procent.

Opvallend is de stijging van het aantal Belgen in B&B’s, dit is overal in West-Vlaanderen merkbaar. Enkel de verhuurkantoren van vakantiewoningen hebben het beter gedaan. Zij noteerden globaal 1 procent meer overnachtingen in de zomervakantie. Op vlak van dagtoeristen valt de balans ook negatief uit. In juli en augustus kwamen 4 miljoen dagtoeristen naar de kust, ten opzichte van 6 à 7 miljoen andere jaren.

Brugge

Kunststad Brugge is het zwaarst getroffen deze zomer. We spreken gemiddeld over meer dan een halvering van het aantal overnachtingen in de periode juli-augustus, waarbij de cijfers voor augustus nog dramatischer zijn. En dit niet alleen voor de hotels, maar ook voor andere logiesvormen zoals de jeugdverblijven. De Brugse hotels mochten wel meer Belgen ontvangen deze zomer. Met in de zomer slechts 1 op 5 overnachtingen uit eigen land kon dit niet compenseren voor het wegblijven van de buitenlandse markten. In het Brugse Ommeland registeren de hotels dan weer 41 procent minder overnachtingen in de zomervakantie, met in augustus bijna een halvering van de hotelovernachtingen. Ook hier hebben enkel in de B&Bs meer Belgen verbleven. Toch daalt het totaal aantal overnachtingen met 9 procent. In de jeugdlogies noteerden we een afname van 12 procent.

Westhoek

Hetzelfde geluid valt te horen in de Westhoek. Dit is wel de enige regio in West-Vlaanderen waarbij in elke logiesvorm het aantal Belgen toeneemt. Maar ook hier is de eindbalans negatief. Het aantal hotelovernachtingen vermindert met 34 procent in de periode juli-augustus.

Leiestreek

Bij de hotels in de Leiestreek neemt het aantal hotelovernachtingen het sterkst af, met 50 procent minder overnachtingen in de periode juli-augustus. Deze achteruitgang is merkbaar bij zowel de vakantiegangers als de zakentoeristen. Dit zorgt voor een historisch lage gemiddelde brutobezetting van 30 procent in juli en 23 procent in augustus. Jeugdlogiezen noteren 27 procent minder overnachtingen.