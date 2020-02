Belgian Offshore Days focust op dataverzameling en analyse van windparken op zee Timmy Van Assche

04 februari 2020

11u25 0 Oostende Op 18 en 19 maart vindt in Oostende de zesde editie plaats van de Belgian Offshore Days. Op deze internationale vakbeurs exposeren meer dan zestig bedrijven hun expertise in de ontwikkeling van de windparken op zee. De focus ligt dit jaar op dataverzameling, data-integratie en de analyse.

De levenscyclus van een offshore windpark heeft verschillende fases: het ontwerp, de operationele fase en de ontmanteling. Elke fase levert specifieke data op waaruit na analyse veel geleerd kan worden. De offshore wind business is toonaangevend op gebied van geavanceerd data-gebruik, zo laat Christophe Dhaene, voorzitter van de Belgian Offshore Cluster, weten. “Deze dataverzameling begint al lang voor de eerste fundering wordt geplaatst, met onder meer geotechnische inspectie en meteogegevens. Zodra de productie start, groeit de dataproductie en -verzameling van alle betrokken systemen en actieve mensen op zee. De data zijn onder andere afkomstig van turbine- en elektriciteitssystemen, monitoring, operationeel management, transport- en beveiligingssystemen. De data-opslag van een windmolenpark groeit gemakkelijk met honderden gigabytes per jaar.”

Nu, 10 jaar later, zijn er verschillende Belgische bedrijven die gegevens van offshore windparken gebruiken en integreren in hun diensten. Ook de exploitanten van de windparken krijgen via innovatie gedreven datagebruik meer inzicht in de globale prestaties van hun offshore windpark. “In de conferentie komen zowel de industrie als de onderzoekswereld aan bod. Naast de conferentie en de vakbeurs worden ook B2B’s georganiseerd en brengt een interactief seminarie de internationalisering van de sector in kaart.”

Organisator Belgian Offshore Cluster verenigt en promoot de Belgische offshore wind business in het buitenland. Het doel van de cluster is de samenwerking tussen de Belgische bedrijven die actief zijn in de windenergie, te stimuleren en een platform te bieden naar de internationale markt. “Deze tweedaagse B2B-beurs is dan ook een uitstekend netwerkmoment om de Belgische bedrijven te promoten. Daarnaast wil BOC de Belgische windenergiesector wegwijs maken in het snel veranderende technologielandschap.” Alle info: www.belgianoffshoredays.be.